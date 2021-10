Du Cameroun à la Guinée en passant par l’Europe de l’Est, le Japon ou le Maroc, les artistes invités viendront partager leurs influences mêlées... "Les voyages musicaux proposés dans le Warm Up Show Festival nous amènent à plus d’écoute, à plus d’échanges…Tout ce qui vit et qui vibre autour des rythmes que nous faisons fusionner, ce sont ces femmes et ces hommes qui nourrissent la musique et qui se nourrissent d’elle, ces artistes aux talents rares, qui cherchent leurs racines en dehors des murs qui les entourent.