Wargon souhaite être candidate dans le Val-de-Marne

"Je souhaite m'engager encore plus fortement en me présentant aux élections donc je souhaite, mais évidemment rien n'est décidé pour l'instant, conduire la campagne des régionales dans le Val-de-Marne", a déclaré la ministre.

Si sa candidature se confirme, elle défendrait les couleurs de La République en marche et du parti social-démocrate Territoire de Progrès, dont elle est adhérente.

"Dans la crise que nous vivons - non seulement la crise sanitaire, mais la crise politique et républicaine suite à cet assassinat (du professeur Samuel Paty), je pense que c'est vraiment le moment de porter ses valeurs", a-t-elle justifié.

"Moi mes valeurs c'est le respect de la laïcité et des valeurs républicaines et une mobilisation générale face à ce délitement et à tous ces accommodements, donc je pense que c'est vraiment un moment où il faut s'engager politiquement", a ainsi défendu la ministre.

Les élections régionales doivent se tenir en mars et plusieurs ministres pourraient entrer dans la course, comme le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer dans la région Île-de-France ou encore ses homologues aux Anciens combattants Geneviève Darrieussecq (Modem) et aux Transports Jean-Baptiste Djebbari (LREM) en Nouvelle-Aquitaine.