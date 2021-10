Walter France promeut la RSE au salon Produrable

Yveline Pouillot, spécialiste RSE du réseau Walter France, a orchestré les débats entre Michel Gire, associé Walter France, qui a expliqué pourquoi l'engagement responsable, individuel et collectif, est incontournable pour réussir la métamorphose de nos sociétés, Magali Payen, fondatrice de On est prêt, et Santiago Lefebvre, créateur de ChangeNOW.

Il est ressort des débats que l'impulsion est donnée par les citoyens et les mondes politique et industriel doivent prendre le relais dans cette démographie galopante qui impose de faire tout, tout de suite. Ainsi, le développement harmonieux doit remplacer la croissance et la course au PIB.

Pour Michel Gire : « Nous passons collectivement de la prise de conscience à l'action, et la pression de la base sur le monde politique et institutionnel est forte et croissante. Chacun de nous doit s'engager et se comporter de manière responsable. Les entreprises ont évidemment un rôle majeur à jouer, elles s'engagent de plus en plus dans des démarches RSE, et notre rôle en tant qu'experts-comptables et commissaires aux comptes est de les y encourager. »

Ce cofondateur du cabinet d'audit, expertise et conseil GMBA Walter Allinial s'est vite rendu compte, aux côtés de sa consœur Yveline Pouillot, qu'il faisait de la RSE - responsabilité sociétale et environnementale – au quotidien sans le savoir et a décidé d'aller plus loin en formalisant cette démarche. Son cabinet s'est ainsi fait labelliser ISO 26000 (label Lucie) et a désormais une action RSE volontairement déployée, à l'impact important à la fois sur ses équipes que sur ses clients.