Walter France lance une campagne d’adhésion à destination des cabinets

Walter France, l’un des premiers réseaux d’audit, d’expertise comptable et de conseil, lance sur les réseaux sociaux une campagne d’envergure visant à développer le réseau et à compléter certaines régions non couvertes.

© DR - Olivia Ponsonnet, directrice générale de Walter France.