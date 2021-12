Walter France lance son site marque employeur

Le réseau, à travers ses cabinets membres, emploie près de mille collaborateurs et est en recherche constante de profils extrêmement variés.

Le réseau souhaite ainsi imprimer fortement sa marque auprès des candidats. Ce site dédié est également accessible depuis le site principal de Walter France. La simplicité de son interface One page le rend interactif et permet d’accéder immédiatement aux rubriques rappelant l’histoire, les valeurs et l’engagement humain du réseau. Les facettes des différents métiers y sont présentées : l’audit, la comptabilité, le social, le fiscal et le conseil.

Le design très tonique reprend celui développé depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux : un ruban coloré et dynamique, symbole du lien au sein du réseau, entraîne les candidats à la découverte des expertises et des métiers de Walter France.