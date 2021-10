Walter France lance sa nouvelle campagne digitale

Walter France est un réseau fédéraliste représentant 100 bureaux partout en France et dans les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe et Réunion). Animé par 100 associés et 970 collaborateurs, Walter France affiche un chiffre d'affaires de 114 millions d'euros et un fort ancrage à l'international avec Allinial Global. Allinial Global, 4, 1 milliards de dollars de chiffre d'affaires, permet aux cabinets français d'accompagner leurs clients dans 84 pays.

Un plan d'actions en ligne pour les différents publics

Walter France a choisi une agence digitale, Labellecom, pour les accompagner dans cette nouvelle campagne.

L'ensemble des actions qui vont être déployées seront fondées sur un nouveau concept de communication : le ruban. Ce concept s'inscrit dans le prolongement de l'identité graphique de Walter France et permettra, à travers les actions choisies, de soutenir la présence de Walter France en ligne au bénéfice des membres du réseau.

L'activation de la campagne va se dérouler sur du moyen et long terme, selon trois axes principaux :

- La notoriété et l'image de Walter France selon son ADN et ses facteurs de différenciation et ses expertises,

- La valorisation des cabinets membres, en tant qu'experts entrepreneurs selon des prises de paroles personnalisées et présentant leurs spécialités,

- La marque employeur.

Le positionnement de « réseau autrement » sera pleinement d'actualité avec cette campagne qui illustrera sur Facebook, Twitter, Linkedin, et autres réseaux et sites internet, par des vidéos, des témoignages, des reportages et différents posts, tout ce qui différencie Walter France et ses cabinets, incarnés par des associés et des collaborateurs impliqués dans leurs métiers en pleine mutation.

Un concept visuel fort et unique : le ruban

Le concept de la campagne se devait d'être simple à comprendre, évident dans la représentation de la marque et illustrer la dimension humaine, à laquelle Walter France est profondément attaché et qui est mise en œuvre au quotidien par les experts du réseau. Il devait également permettre une exploitation optimale sur les supports offline et online.

Le concept du ruban est né. Prolongement naturel du logo Walter France, il permet, par sa représentation graphique, de matérialiser le trait d'union entre tous les membres et les acteurs du réseau. Ce ruban qui se déroule illustre pleinement cette organisation composée de femmes et d'hommes unis par des valeurs communes et des compétences de qualité et complémentaires, au service de leurs clients dans un esprit d'équipe, de solidarité et de diversité.

La campagne sera déployée en venant habiller l'ensemble des contenus publiés selon un calendrier éditorial au service de la stratégie.

Pour Olivia Ponsonnet, directrice générale de Walter France, à l'initiative de cette campagne : « Le réseau Walter France, depuis sa création en 1974, a vécu différentes étapes et transformations mais va toujours de l'avant. Ses membres experts conseils et commissaires aux comptes se reconnaissent comme des entrepreneurs aux côtés de leurs clients entrepreneurs et nous sommes attentifs à l'image et à la notoriété du réseau. Cette campagne digitale est lancée et elle va permettre, derrière notre vision et nos engagements, de renforcer notre visibilité sur le web. Nous l'avons voulue créative, colorée, et surtout dynamique et positive, tout comme le sont nos « experts conseils » !