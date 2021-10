Walter France et Apesa France viennent en soutien aux chefs d'entreprise en détresse

Walter France et Apesa France signent un partenariat qui officialise une collaboration déjà effective. En effet, certains cabinets du réseau d'experts-comptables sont coutumiers des formations dispensées par l' association Apesa France, créée par Marc Binnié, greffier au tribunal de commerce de Saintes suite au constat de l'impuissance des professionnels des juridictions consulaires face à la détresse des chefs d' entreprise aux graves difficultés économiques. Des formations particulièrement utiles en cette période de confinement.

Les experts-comptables, premiers détecteurs de cette détresse

Comme l'explique Valérie Dugast, associée Walter France et trésorière d'Apesa France, les experts-comptables et leurs équipes sont directement confrontés à la détresse des chefs d' entreprise dont la structure connaît de graves difficultés. « Nous sommes en première ligne, mais nous n'avions pas les bons outils ni la juste posture, ni les bons mots pour lui venir en aide dans sa détresse morale. », ajoute t-elle.

Si l' expert-comptable est proche de son client et lui offre une écoute attentive, il n'est toutefois pas psychologue. Grâce à ce partenariat avec Apesa France, les associés et collaborateurs de Walter France auront les atouts nécessaires pour détecter la détresse de leurs clients en difficulté, les faire parler et les accompagner, si besoin, dans la prise en charge par un professionnel.

Formation de « sentinelles »

Les experts-comptables seront également sensibilisés et formés à devenir des « sentinelles ». En effet, la convention signée entre Walter France et l'association formalise la mise en œuvre d'un certains nombre d'actions de soutien aux entrepreneurs. Concrètement, les équipes du réseau seront formées à détecter les signaux de détresse d' un dirigeant, à l'aider à formuler son mal être et à lui faire accepter une aide psychologique. Ces « sentinelles » pourront alors adopter la bonne posture face à un client en souffrance et utiliser les mots justes pour remplir avec lui une « fiche alerte » qui sera immédiatement transmise à Apesa France.

Un psychologue, formé à cette problématique particulière, rappellera alors le dirigeant dans la journée, et le plus souvent dans l' heure qui suit. L'association prend à sa charge cinq séances de soutien moral. Une démarche totalement gratuite pour le chef d' entreprise.

Faire évoluer le rôle de l'expert-comptable

Ce partenariat a pour effet e faire évoluer le rôle de l'expert-comptable, au delà du seuil conseil des dirigeants pour veiller à la santé économique de leur entreprise, vers une prise en compte de leur santé mentale afin de les accompagner au mieux dans leurs projets.

Pour Valérie Dugast, « professionnaliser encore mieux notre capacité d' écoute en acquérant les compétences nécessaires va nous permettre de jouer pleinement notre rôle de « sentinelle », surtout en cette période de crise, où l' impact dans nos pratiques professionnelles devient une évidence. ».

Un dispositif inspirant en temps de crise

Les conséquences économiques de la crise du Covid-19 pour les entreprises ont eu de fortes répercussions sur l' état psychologique de leurs dirigeants. Marc Binnié, fondateur d'Apesa France se félicite d'un tel partenariat, qu'il perçoit comme « un signe fort de l' engagement des experts- comptables du réseau Walter France, qui privilégie la relation clients et la dimension humaine, cruciale, dans des moments de détresse et de difficultés. ».

Car face à ces situations particulièrement difficiles, les experts-comptables et leurs collaborateurs doivent avoir plus que jamais la capacité d' écoute et de discernement pour savoir rapidement passer le relais aux psychologues afin d'aider plus efficacement les chefs d'entreprise fragilisés.

L' interprofessionnalité est donc au cœur de ce partenariat.

Le ministère de l'Economie a mis en place un numéro vert pour les entrepreneurs en détresse. Une initiative saluée par Marc Binnié qui espère que le partenariat avec Walter France inspirera d'autres fédérations professionnelles pour apporter leur soutien à une reprise économique solide.