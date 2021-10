Walter France accueille de nouveaux associés

GMBA Walter Allinial, cabinet de conseil, d'audit et d'expertise comptable, organise ses activités et accueille ses clients sur trois sites à Paris 15e et 20e, ainsi qu'à Orsay.

Nelly Caetano a rejoint le cabinet GMBA Walter Allinial en tant que collaboratrice junior en 2005. Diplômée d'expertise comptable en 2011, Nelly devient Directrice Associée en 2016 et poursuit sa spécialisation auprès notamment de porteurs de projets innovants et de start-ups, principalement au cœur du Technopole Paris-Saclay (91). Elle les accompagne dans le lancement et le développement de leur activité (JEI, CIR...) et intervient également dans le cadre de formations et d'ateliers pratiques sur leurs spécificités. Nelly participe à la Ligne de services « Expertise & Gestion » et entre autres à l'animation du groupe digital.

Céline Chicot, diplômée d'expertise comptable et Directrice Associée au sein du cabinet depuis 2019, est désormais responsable de la Ligne de services « Conseil ». Depuis 2017, elle développe des missions dédiées aux enjeux de pilotage stratégique (diagnostic 360°, élaboration de plans d'actions), revue de process et conseil en gestion. Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure, professeure agrégée et disposant ainsi d'une double formation en sciences humaines et en expertise comptable, Céline accompagne principalement des entreprises du secteur de la recherche et de l'innovation, les entités du secteur non marchand (associations, fondations, établissements publics) et les institutions publiques.

Hervé Dequi, expert-comptable diplômé en 2011 puis Directeur Associé en 2016, a rejoint le groupe GMBA Walter Allinial en 2008. Avec plus de vingt années en expertise comptable et en audit, Hervé est intervenu auprès d'un large spectre de secteurs d'activité et a développé une connaissance approfondie de la PME. Au sein du cabinet, il intervient particulièrement auprès des professionnels des secteurs artistiques et culturels (spectacle vivant, musique, organisme de soutien). Il a également développé une expertise dans le domaine de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) et du secteur non marchand à travers l'accompagnement d'associations et de fondations et autour des besoins en Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).

Eric Solomampionona, diplômé d'expertise comptable en 2010, rejoint le cabinet GMBA Walter Allinial en septembre 2017, et depuis octobre 2018 occupait la fonction de Directeur Associé. Avec près de 20 ans d'expérience professionnelle dont une douzaine d'années consacrée aux missions d'audit, de conseils et d'accompagnement, Eric intervient sur toutes les problématiques autour de la fonction financière (organisation et procédures, consolidation, évaluation, etc.), de sociétés et/ou d'organisations de tailles et de domaines d'activités diversifiés : de l'entreprise unipersonnelle à la société cotée (secteur marchand), en passant par les organismes à but non lucratif (monde associatif, syndicats... ) et les établissements publics (secteur non marchand). Il contribue également à l'animation des Lignes de services « Audit » et « Systèmes d'informations » du cabinet, ayant compétence et appétence pour l'informatique et la digitalisation des process.