Walter Billet Avocats conseille Pierre Fabre pour ses contrats d'outsourcing informatique

Ayant depuis plusieurs années fait le choix de confier à des prestataires extérieurs l’infogérance de son Système d’Information, le groupe pharmaceutique Pierre Fabre avait établi un contrat dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2021. C’est par le biais d’un appel d’offres, initié au début de l’année 2020, qu’il a sélectionné les entreprises à qui confier cette mission.

Pour ces contrats d’outsourcing, Pierre Fabre a retenu Atos et Fujitsu sur chacun des 2 lots présentés pour l’occasion – infrastructure et assistance utilisateur.

« Nous avons exprimé le besoin d’un accompagnement professionnel ayant notamment pour objet de transformer tout ou partie de notre Système d’Information, mais aussi de formaliser et de standardiser l’Infogérance. En tant qu’acteur de l’industrie pharmaceutique, soumis à de fortes exigences de qualité (documentation, traçabilité), nous attendons de cette activité qu’elle soit pilotée dans l’esprit ISO 27000 pour garantir à notre groupe une traçabilité lors des audits et des inspections », déclare Michaël Barberis, responsable juridique de Pierre Fabre.

En confiant l’Infogérance à des professionnels, Pierre Fabre recentre ses ressources internes sur des tâches à forte valeur ajoutée, de sorte à répondre aux contraintes fortes inhérentes à son activité.

Contrats à fort intérêt stratégique

« Il est essentiel de veiller à calibrer avec précision de tels contrats d’outsourcing, car ils présentent souvent un fort intérêt stratégique pour les entreprises qui les mettent en place, quel que soit leur secteur d’activité, souligne Alan Walter, associé du cabinet Walter Billet Avocats, spécialisé en IP / IT et données personnelles. Aux côtés des différentes directions de Pierre Fabre impliquées dans ce dossier, nous avons notamment eu à coeur de veiller à ce que les prestataires sélectionnés soient en capacité de répondre aux enjeux et contraintes légales, réglementaires, techniques et

humaines, dans le cadre d’une obligation de résultat dans les délais impartis. »

Les conseils de l’opération :

Walter Billet Avocats – avec Alan Walter, associé – est intervenu pour le compte de Pierre Fabre, en étroite collaboration avec la direction des achats (Andrée Wolff), la direction des systèmes informatiques (Sacha Hilic) et la direction juridique (Michaël Barberis).

Le cabinet Astura, avec son associé Matthieu Mélin, représentait Fujitsu.