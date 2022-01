Walter Billet Avocats conseille les Etablissements Salentey pour leur cession

Forts d’une expérience de plus de 80 ans, les Etablissements Salentey ont développé leur notoriété dans le domaine de l’électricité et du matériel industriel. A la tête d’un réseau de 5 agences sur les départements de Picardie, du Nord de Paris ainsi que du Pas-de-Calais, ils emploient plus de 70 collaborateurs et totalisent un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros.

En tant que membre fondateur du réseau Socoda, 1er réseau de distribution professionnelle indépendant pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie en France, les Etablissements Salentey disposent d’une large gamme, constituée de plus de 350 000 références, sourcée auprès des meilleurs fournisseurs du marché.

Pérennisation d’activité et diversification stratégique

Leur dirigeant-fondateur, Raymond Salentey, a initié un processus compétitif pour identifier et sélectionner un repreneur capable de pérenniser et poursuivre le développement des Etablissements Salentey. Au terme de plusieurs mois d’échanges, les familles Allard et Setin – respectivement à la tête des groupes Trenois Decamps et Setin – ont su le convaincre de leur capacité à poursuivre l’oeuvre accomplie en conservant l’ADN propre aux Etablissements Salentey, ainsi que leur volonté de déployer plus largement le savoir-faire de ces derniers au plan national.

Le 22 décembre dernier, les Etablissements Salentey ont signé leur rapprochement avec le duo de repreneurs, lui permettant de concrétiser ainsi une diversification stratégique.

Walter Billet Avocats a conseillé les Etablissements Salentey pour cette opération, avec une équipe composée de Fabien Billet, associé, Christophe Cussaguet et Elodie Vardon.

Autres conseils :

Les cédants étaient également accompagnés par Capstone Finance, avec Thaddée Willart et Julien Joos.

Les repreneurs étaient assistés en M&A par Septentrion Finance – Guillaume Dubois, Gautier Samain et Pierre-Henry Martin – et sur les aspects juridiques par Theret & Associés – Edouard Theret et Chloé de Grieck.