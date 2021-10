Walter Billet Avocats aux côtés de OneRagtime pour son investissement dans le lyonnais Aster

Aster, application de pilotage de réunion assistée destinée à l'amélioration des réunions en entreprise, dévoile sa seconde levée de fonds de Série A de 3 millions d'euros, menée par OneRagtime et abondée par ses investisseurs historiques qui ont renouvelé leur confiance après une dernière année à plus de 300 % de croissance. Grâce à cette levée, Aster souhaite développer ses équipes, renforcer sa R&D et continuer à développer des partenariats stratégiques.

Aster, du succès régional à la consécration internationale

Aster est l'histoire d'une rencontre entre trois entrepreneurs en 2014, alors qu'ils sont encore étudiants : Vincent Mendes (CEO), Thomas Dickelé (COO) et Jean-Baptiste Esbelin (CPO). Après plusieurs mois de travail, Entr'UP, plateforme de matching entre associés, est lancée et intègre l'accélérateur “Boost in Lyon”.

Après 4 ans d'itération, les fondateurs décident en 2018 de donner naissance à leur nouvelle solution Aster. Leur conviction est que l'entreprise a plus que jamais besoin de cadres dirigeants performants et inspirants afin de mobiliser et aligner leurs équipes autour d'objectifs communs pour piloter leurs nombreux projets et de prendre efficacement des décisions. Aster devient alors la première solution aidant les managers à mener leurs réunions (ex : comités de direction, de pilotage, one-to-one…) grâce à un système unique de prise et visualisation de notes les aidant à prioriser, décider et suivre les actions en temps réel.

En 2019, forte du succès d'Aster, Entr'Up décide de prendre le nom de sa solution phare. La même année, la pépite signe un partenariat stratégique avec Microsoft Teams et réalise une levée de fonds en seed de 1,2 million d'euros pour favoriser le développement du produit.

Aster est aujourd'hui le partenaire quotidien privilégié des managers en entreprise, et a notamment vu son rôle croître au cours de l'année 2020. En effet, les salariés participent à 62 réunions en moyenne par mois – soit 15 par semaine. Or, la moitié du temps passé en réunion est considérée comme inefficace. Précieux allié des réunions en télétravail, la solution permet à tous ses clients d'augmenter l'impact de leurs réunions et d'éviter la problématique de la “réunionite”.

Directement intégrée au sein des outils de collaboration (ex : Outlook, Teams), Aster permet de réduire considérablement la durée des réunions tout en améliorant leur efficacité. La solution leur permet d'animer efficacement leur réunion, en déroulant les bonnes informations en fonction des objectifs à atteindre puis en assurant un suivi automatique des décisions et des actions d'une fois sur l'autre. Aster génère ensuite un compte-rendu pré-rempli, partagé à tous les participants.

Une levée pour soutenir la croissance

Grâce à cet outil fédérateur permettant une aide à l'action et la décision concrète, Aster a rapidement séduit de nombreux leaders de TPE/PME tout comme des grands groupes internationaux à l'image de Thales, Air Liquide ou SNCF. Aujourd'hui fort de ses 15 collaborateurs, Aster compte recruter 10 profils d'ici la fin d'année. La start-up souhaite également proposer de nouvelles fonctionnalités à ses clients, tout en renforçant son partenariat stratégique avec Microsoft, qui a annoncé fin 2020 sa participation au projet d'intelligence artificielle Viva.

« Devant les changements auxquels l'entreprise et la société font face, nous avons plus que jamais besoin de leaders. Des leaders capables de créer une vision, d'inspirer, de fédérer et d'engager les équipes. Et c'est avant tout lors de leurs comités et réunions qu'ils expriment leur plein potentiel. C'est pour cela que nous sommes fiers d'accompagner nos clients chaque jour dans ce challenge, avec désormais à nos côtés OneRagtime ainsi que nos investisseurs historiques », déclare Vincent Mendes, CEO de Aster.

« Soutenir Aster correspond parfaitement à notre ambition d'accompagner des entrepreneurs innovants, qui répondent à un besoin tout à fait actuel d'efficacité et de productivité, notamment à distance. La justesse de leur solution et la satisfaction de leurs clients parlent d'elles-mêmes. Aster démontre le fort potentiel et l'exigence de la tech française auprès de grands groupes internationaux mais également des plus petites structures à la recherche d'agilité », seréjouit Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de OneRagtime.

Pour Alan Walter, associé du cabinet Walter Billet Avocats, spécialisé en IP / IT et données personnelles, « les start-up technologiques comme Aster doivent s'assurer en permanence de l'adéquation de leurs outils avec la réglementation, mais aussi avec leur environnement économique au sens large. Lorsqu'elles sollicitent un ou plusieurs investisseurs, lors d'un tour de table tel que celui mené par OneRagtime, il leur faut bien évidemment démontrer la pertinence économique du dispositif qu'elles ont déployé, mais cette image prise à l'instant T grâce à des due diligences doit aussi être examinée dans un contexte plus vaste, pour s'assurer de disposer d'un environnement sécurisé pour tout ce qui concerne les données et la propriété intellectuelle. C'est l'une des conditions du succès de l'accord qu'elles passentalors avec leurs actionnaires. »

Les conseils de OneRagtime pour cet investissement :