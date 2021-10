Walt met le digital au service de la promotion de l'alternance

Cinq réseaux de CFA structurants – l'AFTRAL, Maisons familiales et rurales, les Compagnons du devoir, IGS et RenaSup - Opcalia/Octalia et l'ANAF – viennent de lancer Walt, un outil digital gratuit pour populariser l'alternance auprès des jeunes, de leur famille et des entreprises.

© DR