Voyage inaugural du Regio2N

Île-de-France Mobilités va déployer ces nouvelles rames sur la ligne N – axes Paris / Sèvres Rive Gauche et Paris / Dreux – dans le cadre de son programme de modernisation des trains régionaux. Grâce à ses nombreux équipements le Regio2N offre une amélioration sensible des conditions de voyage : « la présence d'accoudoirs, de prises de courant mais aussi d'un éclairage homogène, permettent à chacun de lire, de se reposer ou de travailler. Les voyageurs pourront profiter, pour plus de confort en hiver, du chauffage par le sol et en été de la climatisation. C'est aussi un train 100% accessible, avec un accès de plain-pied aux quais pour faciliter l'accès à l'ensemble des voyageurs ». Ce modèle de train est également présent depuis 2019 sur la ligne R (Paris – Melun/Montereau/Montargis), ainsi que sur la partie Sud du RER D.