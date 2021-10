Votez pour votre startup préférée sur www.mystartup.paris.fr

Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l’innovation, de la recherche et des universités annoncera le nom des 10 lauréats, dont 3 sélectionnés par le public, le 13 juin 2013 lors du festival Futur en Seine. Les lauréats recevront une dotation équivalente à 10 000 euros pour la création d’un film promotionnel de leur entreprise avec l’appui de créatifs des agences membres de l’AACC (Association des Agences Conseil en Communication).

La Ville de Paris dévoilera le nouveau label « My Startup in Paris » qui vise à renforcer ce sentiment d’appartenance à la communauté des entreprises parisiennes et promouvoir la création d’entreprises innovantes. Ce label, décliné au travers d’une charte graphique spécifique, sera libre d’usage pour toute entreprise innovante revendiquant une identité parisienne.

Les visiteurs de Futur en Seine pourront visionner l’ensemble des vidéos dans un espace dédié au nouveau label du 13 au 16 juin.

Le concours reste ouvert aux startups qui souhaitent candidater jusqu’au 10 juin.