Vote du budget de Seine-Saint-Denis

La baisse des dotations générales de l’État n’empêche pas le Conseil général « de maintenir le cap de ses politiques sociales et de ses décisions d’investissement, essentiellement dans les domaines de l’éducation et de la petite enfance ». Le Revenu de solidarité active s’élève pour 2015 à 446 millions d’euros (+1 % par rapport au budget 2014), la prestation autonomie des personnes âgées à 111,4 millions (+3,8 %) et la Prestation compensation du handicap à 44,3 millions. Le Département poursuit parallèlement ses efforts en matière d’investissements ; modernisation massive des collèges du territoire et rénovation d’un certain nombre de crèches et Protection maternelle et infantile. Sur les 278 millions d’euros de dépenses réelles d’investissement, 50 millions d’euros ont ainsi été budgétés pour « Ambition collèges 2020 ». D’un montant global de 610 millions d’euros ventilés sur cinq ans, ce plan prévoit notamment de poursuivre le mouvement qui a vu sortir de terre 12 nouveaux établissements à la rentrée 2014. Trente millions d’euros sont, par ailleurs, affectés dans le budget 2015 au plan « Petite enfance et parentalité » qui prévoit lui la rénovation complète de 12 crèches départementales, celle - partielle – de 43 autres et la création de 3500 places d’accueil supplémentaires. Enfin, 13 millions d’euros ont aussi été prévus pour doter le territoire de nouveaux équipements sportifs, dont certains auront un usage croisé entre scolaires et habitants.