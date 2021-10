Volume d'offres d'emploi en hausse au 1er semestre

Que ce soit du secteur de la construction, du retail ou des avocats, le volume d'offres reste quand même contrasté. Dans le secteur de la construction, l'une des hausses les plus importantes avec + 32 points concerne tous les métiers de la maîtrise d'œuvre d'exécution et de la production en entreprise générale B&TP.

Avec une conjoncture économique évolutive (Grand Paris, Jeux olympiques, logements), la nécessité de recruter massivement des conducteurs de travaux et de chefs de projet est constante. Cependant, auparavant, les conducteurs de travaux avaient principalement des profils expérimentés, capables de traiter de nombreux chantiers simultanément et sur des zones élargies. Les départs à la retraite ont donc nécessité l'embauche de nombreux jeunes collaborateurs qui n'ont pas encore les capacités et les compétences d'absorber autant de travail.

Par ailleurs, malgré une hausse globale des offres d'emploi cadres (+15 %) dans le retail, les performances restent contrastées dans ce secteur. S'apprêtant à ouvrir de nombreux points de vente début 2018, la consommation n'a pas été au rendez-vous avec l'échec des soldes en début d'année. Ce marché a donc stagné au niveau des recrutements, notamment pour les profils opérationnels (direction de magasin, channel manager, responsable export, chef des ventes…).

Parallèlement, avec la digitalisation du commerce, il y a eu une explosion des recrutements de category managers. Les entreprises ont dorénavant besoin de profils dynamisant leur offre, car les prix et la promotion ne suffisent plus. Au niveau de l'e-commerce, la hausse est continuelle au détriment des réseaux physiques.

Du côté des avocats, le volume d'offres d'emploi s'affiche à la hausse avec +16 points, où les besoins s'expriment plus particulièrement dans les départements corporate, social et bancaire. Or, ce chiffre n'est pas totalement représentatif du marché, car il s'agit d'un marché de chasse et non d'annonce. Cependant, cela démontre bel et bien que les cabinets cherchent toujours à étouffer leurs équipes tout en connaissant des difficultés à attirer de nouveaux collaborateurs sur les secteurs les plus en pointe.

Côté régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes a affiché une croissance légèrement supérieure de la moyenne, avec une hausse de 11 % des offres d'emploi au premier semestre. La demande d'ingénieurs y est particulièrement importante avec une hausse de 25 points. De plus, les entreprises voulant des managers à fort potentiel de développement pour soutenir la croissance dans les années futures, les candidats prenant des fonctions à responsabilité dans la production ont été fortement sollicités.

Une fonction a également été particulièrement demandée, celle de responsable qualité avec 34 % de croissance en volume d'offres. Néanmoins, il nous faudra attendre la fin de l'année afin de savoir si le volume d'offre d'emploi restera à la hausse.