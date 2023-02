Voitures autonomes et connectées : embouteillage juridique

Le célèbre arrêt Jand’heur rendu en 1930 se prononce sur l’hypothèse d’un piéton écrasé par une automobile sans que l’on puisse établir une faute commise par le conducteur. Néanmoins, en tant que gardien du véhicule, le conducteur est déclaré responsable. Il existe une présomption de responsabilité, et non pas de faute, concernant le principe juridique général de responsabilité du fait des choses. Alors que dans les années 1920 un nouvel essor était donné au principe général de responsabilité du fait des choses, les années 2020 voient de nouvelles opportunités croître avec le développement des voitures autonomes et connectées.

Qu’est-ce qu’une voiture autonome ? La voiture ne serait plus synonyme du plaisir de conduire ? Un avis de la Commission d’enrichissement de la langue française publié au Journal officiel datant du 11 juin 2016 définit une voiture autonome ou véhicule autonome comme étant un « véhicule connecté qui, une fois programmé, se déplace sur la voie publique de façon automatique, sans intervention de ses utilisateurs ».

Que dit la loi ? En 2022, l’Union européenne a apporté un amendement à la Convention de Vienne sur la circulation routière créant un article 34 bis. Ce texte autorise le niveau 3 de conduite autonome et a été ratifié par la France la même année. Le niveau 3 de conduite autonome autorisé jusqu’à 60km/h est étroitement conditionné aux routes fermées aux piétons, interdites aux cyclistes et strictement séparées au centre de l’autre sens de circulation. Ces conditions cumulatives ne sont satisfaites que dans l’hypothèse de bouchons jusqu’à 60km/h sur autoroute. Le conducteur est invité à reprendre le contrôle du véhicule lorsque le système le lui demande.

Le seule modèle de véhicule ayant obtenu une homologation au niveau européen est la dernière Mercedes Classe S (type 223 de 2022). L’Autopilot de Tesla ne remplit pas les critères d’homologation de l’Union européenne. Le système développé par la marque à l’étoile et l’équipementier Français Valeo est dénommé « Drive Pilot » ; il est uniquement disponible sur les Classe S vendus sur le marché Allemand.

Les enjeux de la responsabilité civile en matière de voitures autonomes

La question qui se posera dans les années à venir - et dont la réponse n’a pas été apportée par les évolutions législatives les plus récentes - est celle de savoir qui doit réparer, en cas d’accident, les dommages causés par la voiture autonome. Alors qu’un des avantages de la voiture autonome est la sécurité supposée en raison d’un meilleur temps de réaction et d’un taux d’erreur et d’inattention inférieur à celui de l’Homme, des accidents graves ne sont pas totalement exclus comme en témoignent les récents faits d’actualité. Le 11 décembre 2021 à Paris, un impressionnant accident s’est produit, impliquant un conducteur de taxi en Tesla Model 3. Cet accident a fait 1 mort. Selon l’avocate du conducteur, Me Sarah Saldmann, le véhicule, bien que n’ayant pu être en mesure de conduire en mode autonome, semble avoir été hors de contrôle avec une absence de réponse de la pédale de frein. Les véhicules de la marque Tesla sont équipés de multiples caméras dont certaines permettent le freinage jusqu’à l’arrêt complet du véhicule lorsqu’un obstacle est détecté. Toutefois, ces systèmes de sécurité, indispensables au bon fonctionnement d’une voiture autonome, ne semblent pas avoir été efficaces dans l’accident mortel[1].

Depuis le Code civil de 1804, les régimes spéciaux de responsabilité se sont multipliés et il ne serait pas étonnant de constater l’avènement d’un régime spécifique aux véhicules autonomes. Pour le moment, c’est la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter[2] qui s’applique aux accidents de la circulation automobile. Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident, le régime général de responsabilité du fait des choses n’est plus appliqué. Il s’agit d’une responsabilité sans faute où le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien, et doit être obligatoirement assuré. Aujourd’hui, seul le niveau 3 d’autonomie étant autorisé, un conducteur est toujours nécessaire et est invité à reprendre la main lorsque le système le lui demande, auquel cas la voiture se met en sécurité[3].

Le conducteur victime d’une atteinte à la personne, qui dans le cas du propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien, peut voir son droit à réparation réduit ou supprimé lorsqu’une faute simple lui est reprochée. Les victimes conductrices peuvent se voir opposer n’importe quelle faute, sans considération de sa gravité. La présomption de garde n’est que simple[4]. La distinction entre la faute de la victime conductrice qui écarterait tout droit à indemnisation, de celle qui limiterait simplement l’indemnisation, est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond[5].

Toutefois, la notion de conducteur devient complexe lorsque, bien qu’une personne physique soit toujours requise au volant, la voiture serait en mode autonome. En l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, le conducteur, personne physique placée au volant, doit rester maître de son véhicule à tout moment et a la possibilité, par le faible niveau d’autonomie aujourd’hui autorisé, de reprendre la main sur le système. Les défenseurs de la voiture autonome ont même tendance à affirmer que les systèmes embarqués et connectés permettant la circulation autonome sont à l’origine de plus de sécurité sur la route. L’enquête sur l’accident parisien de la Tesla est encore en cours mais il est vrai que l’Union européenne tend à rendre obligatoires certains des systèmes connectés qui permettent la circulation autonome tels que le freinage d’urgence avec avertisseur de collision (particulièrement pratique en ville pour la sécurité des piétons) et le lecteur de panneaux de signalisation.

Ce régime s’applique à tous les véhicules terrestres à moteur en circulation y compris les véhicules autonomes. Il convient de préciser que le moteur visé par la loi de 1985 peut être un moteur thermique ou électrique. La jurisprudence estime que le stationnement étant un fait de circulation au sens de la loi de 1985, il est assujetti à cette dernière[6]. Or il existe déjà des systèmes de conduite autonome de niveau 2 tels que le Park Assist ou l’Auto Reverse de BMW qui permettent de garer le véhicule en créneau automatiquement ou en reproduisant en marche arrière les 50 derniers mètres effectués pour sortir d’une allée étroite par exemple. Le conducteur ayant simplement à gérer la boîte de vitesse, le frein et l’accélérateur à la demande du système. Le stationnement effectué à l’aide d’un système d’aide à la conduite autonome de niveau 2 qui provoquerait un accident entrerait dans le cadre de la loi de 1985. Également, les véhicules autonomes pourraient être à l’origine d’accidents sans qu’il ne soit établi de contact entre le véhicule et le siège du dommage, simplement à cause de l’interaction des différents systèmes connectés avec leur environnement. En pareil cas, la jurisprudence actuelle s’applique parfaitement aux véhicules autonomes si bien qu’il a pu être retenu la participation d’un véhicule, non autonome celui-ci, dans la réalisation du dommage même en l’absence de collision[7]. D’ailleurs, en vertu de l’article 2 de la loi de 1985, les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par la conducteur ou gardien du véhicule. Ce régime protecteur de la victime est encore une fois particulièrement pertinent en matière de véhicules autonomes, puisqu’en tant qu’objets connectés, il se pourrait que les accidents soient produits à distance par le fait d’un tiers. Bien que les voitures autonomes et connectées soient susceptibles de cyberattaques, la victime ne serait pas privée de réparation.

En revanche, les « conducteurs » de voitures autonomes seraient moins bien traités par la loi de 1985 et des interrogations subsistent encore en l’état de la législation. En effet, en vertu de la loi de 1985 et comme nous l’avons précédemment mentionné, quel que soit leur âge ou leur état de santé, les victimes conductrices peuvent se voir opposer n’importe quelle faute, sans considération de sa gravité[8]. Dans l’hypothèse où le système autonome conduirait à un accident où la personne au volant (mais qui ne conduit pas à ce moment précis) est la seule victime, l’indemnisation pose des questions. Il s’agirait de savoir si la personne a la qualité de conductrice ou non (lorsque le système totalement autonome est activé) et si tel est le cas alors l’indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 devient impossible.

On reprochait au régime de responsabilité du fait des choses applicable antérieurement à 1985 de ne pas être assez rapide. Aujourd’hui ce n’est qu’après indemnisation de la victime que le jeu des actions récursoires s’imposera pour déterminer le débiteur final.

Pour conclure sur le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, la Professeure Marie Dugué, citant les travaux d’André Tunc[9][10], prône un système d’assurance directe où « chaque propriétaire de véhicule souscrirait une assurance pour son compte mais aussi pour celui des victimes »[11]. Certains assureurs et certains auteurs pensent à l’installation systématique de boîtes noires dans les véhicules ou de caméras qui enregistreraient tout afin de répondre à certaines problématiques, mais au niveau national la CNIL émettrait sans doute des réserves.

La protection des données traitées par les voitures connectées

Même s’il y a lieu de distinguer voiture autonome et voiture connectée, la première catégorie est intrinsèquement liée à la seconde. En effet, un véhicule autonome est un type de véhicule connecté. Un véhicule connecté est un « véhicule automobile doté de technologieslui permettant d'échanger en continu des données avec son environnement »[12]. La qualité de l’autonomie d’un véhicule repose sur les données qu’ils traitent.

Les nouveaux modèles de véhicules sont de plus en plus connectés, qu’il s’agisse des modèles d’entrée de gamme ou des fleurons technologiques des marques automobiles. Les consommateurs semblent apprécier le confort technologique à bord ainsi que la connectivité. Constatant cette évolution, la CNIL a publié un document sur les « véhicules connectés et données personnelles » dans un « pack conformité » spécialement destiné aux professionnels de l’industrie automobile (tels que le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles mais aussi Renault, PSA ou Michelin) qui ont été consultés avant publication. Quelle est la valeur juridique de ce document de la CNIL ? Il présente des lignes directrices qui « constituent l’interprétation de la CNIL de la loi Informatique et Libertés, telle qu’appliquée aux véhicules connectés et reflètent la grille d’analyse utilisée par la CNIL pour apprécier d’éventuels manquements à la loi et constituent un élément de sécurisation juridique pour les responsables de traitement »[13].

Récemment, Tesla a fait l’actualité de la CNIL s’agissant de l’un de ses systèmes connectés. L’option Mode Sentinelle du constructeur américain est décrite comme un ensemble de caméras et de capteurs qui restent actifs et prêts à enregistrer par images toute activité suspecte lorsque le véhicule de la marque est verrouillé et stationné[14]. La CNIL ne s’est pas encore prononcée sur le sujet. Le site internet du constructeur rappelle à ses clients, concernant le Mode Sentinelle, « qu'il relève de votre entière responsabilité de consulter et de respecter toutes les réglementations et restrictions locales en vigueur relatives à la propriété concernant l'utilisation de caméras »[15]. Ainsi, ce serait aux consommateurs d’activer ou non l’option en fonction de la législation applicable sur le territoire concerné. Dans l’Union européenne, le Mode Sentinelle doit en principe respecter le RGPD. La CNIL fait savoir qu’ « un dispositif ne peut être mis en oeuvre que s'il n'existe pas de moyens moins intrusifs permettant d'atteindre les mêmes objectifs »[16]. Toute personne filmée doit en avoir été informée. Le système Mode Sentinelle s’affiche sur le grand écran présent sur le tableau de bord des Tesla qui s’allume à cette occasion. Cependant, les personnes filmées disposent au regard du RGPD d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’opposition.

Il existe également une directive européenne pour le déploiement de systèmes de transport intelligents[17] qui tente de répondre aux problématiques de respect de la vie privée et de cybersécurité en matière de véhicules connectés. En sus des conditions du RGPD évoquées ci-dessus en matière d’information, la directive impose une garantie de la pseudonymisation des données.

Les voitures connectées utilisent par exemple la technologie Wi-Fi pour les très populaires Apple CarPlay et Android Auto qui permettent de retrouver une version du système d’exploitation mobile respectivement iOS d’Apple et Android de Google spécialement conçus pour s’intégrer dans les planches de bord des véhicules automobiles. En janvier 2023, Apple revendique plus de 600 modèles de voitures compatibles avec son sytème CarPlay. Le smartphone prend aujourd’hui une place ingérante dans nos vies quotidiennes, jusqu’à remplacer le tableau de bord de nos voitures. Nous pouvons lire sur le site du Mondial de l’Auto de Paris 2022 que « selon Apple, la présence de CarPlay dans un véhicule est un critère de choix pour 79 % des automobilistes américains »[18]. Toutefois, l’utilisation de CarPlay par la technologie Wi-Fi impose aux utilisateurs de diffuser en continu et par conséquent d’être identifiés et suivis en permanence[19].

Si chères et sophistiquées soient les voitures sur nos routes, elles ne sont pas sans faille. Plusieurs marques synonymes de prestige automobile ont été victimes de failles majeures de cybersécurité dans leurs véhicules[20]. Des informations personnelles sur les propriétaires de véhicules, telles que leurs adresses, ont été accessibles à des pirates sans mauvaise intention puisqu’ils en ont immédiatement informé les constructeurs. Il leur était possible d’accéder à des fonctions de la voiture à distance.

Les voitures autonomes, et à tout le moins connectées, reposent sur des systèmes dits d’intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle pose encore beaucoup de questions dans plusieurs domaines juridiques non abordés ici. Le Droit étant « quelque chose de vivant, une maison qui se construit en permanence »[21], « reflet des évolutions de la société »[22] à un moment précis de l’Histoire, saura sans doute s’adapter aux évolutions technologiques et digitales en matière d’intelligence artifici

Chronique « Droit, Juriste et Pratique du Droit Augmentés » Cette chronique a pour objectif, de traiter de questions d'actualité relatives à cette transformation. Dans un contexte où le digital, le big data et le data analytics, le machine learning et l'intelligence artificielle transforment en profondeur et durablement la pratique du droit, créant des « juristes augmentés » mais appelant aussi un « Droit augmenté » au regard des enjeux et des nouveaux business models portés par le digital. Avec son Augmented Law Institute, l'EDHEC Business School dispose d'un atout majeur pour positionner les savoirs, les compétences et la fonction du juriste au centre des transformations de l'entreprise et de la société. Il se définit autour de 3 axes de développement stratégiques : son offre de formations hybrides, sa recherche utile à l'industrie du droit, sa plateforme de Legal Talent Management. https://www.edhec.edu/fr/ledhec-augmented-law-institute