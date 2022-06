Vladimir Poutine est-il à l’Ouest ?

Naturellement, il n’en est rien. Vladimir Poutine affiche une détermination pleine et entière.



Il devient ainsi chaque jour un peu plus évident que la Troisième Guerre mondiale n’a jamais été aussi proche, bien plus présente que durant les crises sporadiques qui secouèrent la Guerre froide, notamment dans les années 1960. “L’opération spéciale” qui a enflammé l’Ukraine est un nouveau pas vers l’inéluctable affrontement avec les Occidentaux.

Il est donc grand temps d’en savoir un peu plus sur ce qui attendrait les Françaises et les Français si la guerre venait à éclater dans les semaines, les mois ou les années qui viennent. Il y a beaucoup de questions auxquelles il est urgent de trouver réponse, même si, bien entendu, le pire n’est jamais sûr : Quid d’une mobilisation ? de l’économie de guerre ? De l’emploi ? Des retraites ? Quid de l’État d’urgence ? De l’État de guerre ? De la loi martiale ? Quid, finalement, de tout ce qui fait notre quotidien ?

Cette nouvelle rubrique “Demain la guerre” est dédiée à la vulgarisation de toutes les facettes de cet environnement hostile auquel nous allons peut-être bientôt devoir nous habituer…