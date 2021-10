Vivien & Associés promeut Lisa Becker et Sarah Machrhoul Lhotellier au titre de Counsel

Vivien & Associés poursuit ainsi sa politique de développement et de promotion de ses talents internes au sein de deux de ses départements historiques et emblématiques. Ces nominations prendront effet le 1er octobre 2021.

Lisa Becker – Corporate M&A

Spécialisée en droit des sociétés et fusions-acquisitions, Lisa Becker accompagne des groupes français et internationaux dans le cadre d’opérations d’acquisition et de cession, nationales ou transfrontalières, ainsi que de restructurations (fusions, scissions, apports partiels d’actifs) ou d'entreprises conjointes. Elle intervient également régulièrement dans des dossiers de capital investissement, tant aux côtés d’entreprises dans le cadre de leur développement et de leurs opérations de levée de fonds, qu’aux côtés d’investisseurs. Inscrite au Barreau de Paris depuis 2013, Lisa Becker a rejoint le département Corporate/M&A du cabinet fin 2014 après avoir débuté au sein du bureau parisien du cabinet Latham & Watkins. L'équipe Corporate/M&A de Vivien & Associés compte désormais 8 associés, 1 counsel et 12 collaborateurs. Lisa Becker est titulaire d’un Master II Droit de l’entreprise et des affaires et du D.J.C.E (Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise) délivrés par l’Université de Lorraine (ex. Université Nancy II).

Sarah Machrhoul Lhotellier – Droit Social

Sarah Machrhoul Lhotellier intervient en droit du travail et en droit de la protection sociale, à la fois en conseil et en contentieux, auprès d’entreprises françaises et de groupes internationaux ayant une présence en France. Elle conseille les entreprises sur toutes les problématiques individuelles ou collectives relevant de la gestion quotidienne des ressources humaines. Elle intervient également en contentieux devant toutes les juridictions concernées, notamment prud'homales. Sarah Machrhoul Lhotellier assiste enfin l’équipe Corporate/M&A du cabinet sur les conséquences sociales liées aux opérations de fusion, d’acquisition, ou de cession ainsi que dans le cadre d’audits. Elle est par ailleurs membre de l’Association des Avocats d’Entreprise en Droit Social (AVOSIAL). Inscrite au Barreau de Paris depuis 2013, Sarah Machrhoul Lhotellier est titulaire d’un Master II Droit privé fondamental à l’Université de Rennes I. Sarah a rejoint le département Social du cabinet en 2016, lequel compte désormais 2 associées, 1 counsel et 2 collaborateurs.

Nicolas Vivien, Managing Partner du cabinet, a indiqué s’agissant de ces nominations : « Sarah et Lisa sont des composantes très importantes du cabinet. Leur promotion s'est imposée naturellement, comme une étape évidente. Elles ont su gagner la confiance de nombreux clients et devenir des membres essentiels de nos équipes. Leur nomination témoigne de notre volonté de continuer à promouvoir nos talents et de favoriser leur évolution professionnelle ; c’est une étape majeure sur le chemin vers l'association. ».

Je remercie chaleureusement les associés du cabinet pour cette marque de confiance. Après 7 ans passés au sein de l’équipe Corporate/M&A, c’est un honneur (et un plaisir !) de continuer mon évolution au sein d’une équipe dynamique, exigeante et de qualité. J’aurai à cœur d’être à la hauteur de ce nouveau défi. », a déclaré Lisa Becker.

« Après 5 années passées au sein du cabinet, je suis ravie d’être promue Counsel. Je remercie mes associés pour cette marque de confiance. Je suis honorée d’évoluer au sein de l’équipe Droit Social du cabinet qui intervient pour une clientèle exigeante, internationale et diversifiée. », a ajouté Sarah Machrhoul Lhotellier.