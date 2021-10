"Lorsqu'un homme accède à de hautes responsabilités, il affirme qu'il pourra surmonter le défi. Lorsqu'une femme se trouve dans la même situation, elle se demande alors si elle en est bien capable", a déclaré Viviane Reding, devant un parterre d'invités venant de nombreux horizons. Ecosse, Italie, Turquie, Pologne ou encore Luxembourg, les organisations féminines d'entrepreneurs étaient en admiration devant celle qui milite depuis tant d'années pour la promotion des femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse.

Au-delà de ce combat, Viviane Reding a rappelé l'importance pour les femmes de "prendre confiance en elles, d'entreprendre et de transmettre aux autres des valeurs de réussite et de persévérance, notamment auprès des jeunes filles". A ce titre, elle a encouragé les femmes entrepreneurs à s'engager dans un processus de mentorat pour pérenniser leur activité et se développer, mais aussi pour partager leur expérience à d'autres créatrices.

"Les femmes incarnent l'avenir" a-t-elle affirmé, incitant celles-ci à faire preuve de plus de combativité pour casser "le plafond de verre". A la suite de son intervention, Viviane Reding a rejoint les invités, responsables et porte-paroles des organisations de femmes entrepreneurs, afin de poursuivre la réflexion concernant le Plan Européen sur l'entrepreneuriat, récemment lancé par Bruxelles.