Vivement opposée au démantèlement de son secret professionnel la profession d'avocat répond au ministre

Voyant l'émulation et la colère des avocats monter depuis plusieurs semaines sur le sujet de l'opposabilité du secret professionnel en matière de défense et de conseil inclue dans l’article 3 du projet de loi “Confiance dans l’institution judiciaire“, Eric Dupond-Moretti leur a opposé une mise en garde sous la forme d'une lettre officielle , envoyée vendredi 12 novembre dernier.

Ce courrier présentait en effet 3 options aux institutions représentatives du barreau leur enjoignant de prendre rapidement position.

Après avoir convoqué ce matin ses confrères élus pour une assemblée générale extraordinaire en ligne, le président du Conseil national des barreaux, Jérôme Gavaudan, leur a fait voter pour l'option de leur choix.

« On veut rendre inopposable le secret du conseil dans les enquêtes financières et fiscales ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction », a ainsi résumé Me Nathalie Attias, présidente de l’ACE-Paris, lors d'un colloque dédié au sujet mercredi dernier, indiquant que le CNB s'était d'abord opposé « de la manière la plus ferme qui soit », c’est-à-dire à l’unanimité, face au « démantèlement » du secret professionnel et à la possibilité que soit évincée la garantie du bâtonnier en tant que protecteur du secret.