VivaTech reviendra en force à Paris en 2021

Viva Technology a confirmé le retour du salon en 2021, à la Porte de Versailles à Paris, et ce en dépit de possibles incertitudes économiques.

Organisé du 17 au 19 juin 2021, le salon fait évoluer son format pour devenir « un évènement profondément hybride », entre physique et virtuel, afin de tenir compte de « l'accélération de l'adoption des usages du digital » amorcée par le confinement, a expliqué Julie Ranty, directrice générale de VivaTech.

Une 5e édition sous le site de la reprise économique

Véritable rendez-vous international, l'édition 2021 de VivaTech se tiendra dans un contexte de reprise économique, de nécessaire relance du business mais également de besoin de renouer avec le lien humain. Cet événement a d'ailleurs pour objectif, et ce depuis sa création, de favoriser la collaboration entre une pluralité d'acteurs innovants et d'accompagner les startups dans l'accélération de leur croissance. Lors de cette cinquième édition, l'enjeu du salon sera de rassembler tous ceux qui gravitent autour de l'écosystème de la Tech pour continuer à innover et accélérer la contribution positive de ce secteur à l'économie et à la société.

« Nous rassemblerons, sous des formats variés, les plus grands leaders de la tech, penseurs, grands groupes, startups et investisseurs pour tirer les enseignements de cette crise inédite, repenser nos modèles et innover collectivement, au service du bien commun. », a rappelé la directrice de l'événement.

Entre présentiel et virtuel

Tout au long de ces trois jours, dont premières journées seront dédiées aux professionnels de l'univers de la Tech et la dernière, au public, l'expérience VivaTech sera enrichie de nouvelles expériences digitales, en proposant des formes d'interactions inédites, des parcours plus personnalisés mais également en connectant des visiteurs qui n'auraient pas pu ou qui ne souhaiteraient pas faire le déplacement. Comme l'explique Julia Ranty, l'événement permettra à ces derniers de participer, à distance « aux conférences, rebondir sur ce qu'un orateur présent aura dit, faire du business avec des gens qui seront là, découvrir des innovations présentées sur place » via des vidéos « enregistrées ou captées en live ».

Certains éléments des précédentes éditions ont toutefois été conservés. Le salon a maintenu son défi des femmes fondatrices, qui doit permettre à des femmes créatrices de startups d'être mise en relation avec de grands fonds d'investissement. A ce titre, 18 juin, les dix femmes finalistes participeront à l'évènement final, en présence de Cédric O, le secrétaire d'Etat au numérique qui remettra le prix à la lauréate.