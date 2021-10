VivaTech reporté à l'année prochaine

Le rendez-vous déjà mythique de l'innovation internationale, qui avait réuni l'an dernier plus de 120 000 visiteurs et permis le lancement de la FrenchLegaltech, n'a pas résisté à la crise du Covid-19 et au confinement généralisé.

Après en avoir discuté avec leurs partenaires Publicis et les Échos, et évoqué un report de l'événement à l'automne, les organisateurs du salon ont finalement préféré reporter sa tenue à l'année prochaine.

Une mauvaise nouvelle pour toute une communauté car, comme le disait récemment Maurice Levy, PDG de Publicis et coprésident du salon : « plus engagé encore dans l'évolution de la technologie pour le bien de l'humanité, Vivatech a pour objectif de faire rayonner la France avant même de faire du business ».

Il faudra donc attendre le printemps 2021 pour retrouver l'écosystème de l'innovation au parc des expositions de la Porte de Versailles et espérer qu'il n'ait pas trop souffert de la crise économique due à la pandémie de coronavirus. Peut-être pouvons-nous aussi souhaiter que la FrenchLegaltech lancée lors de sa 4e édition par six start-up du droit (Softlaw, Hyperlex, Gino LegalTech, Call a Lawyer, BlockchainyourIP et EasyQuorum) soit au rendez-vous avec une composition étoffée par davantage de représentants.