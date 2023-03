VivaTech : la CCI de Paris lance un appel à candidatures

Un appel à candidatures a été lancé par la CCI Paris Île-de-France à destination de l’ensemble des start-ups et PME innovantes basées en région parisienne, afin de leur permettre d’exposer leurs innovations durant une journée au salon VivaTech. « Une opportunité pour gagner en visibilité et accéder à des outils de networking », a indiqué la CCI.

Candidature à envoyer avant le 16 mars

Les entreprises, qui souhaitent exposer gratuitement lors de ce salon, ont jusqu’au 16 mars pour envoyer leur dossier. A l’issue de l’appel à candidatures, 32 start-ups, PME innovantes et projets d’étudiants ou d’alumni des écoles de la CCI Paris Île-de-France seront sélectionnés et pourront bénéficier d’un espace digital sur la plateforme web de VivaTech, d’un emplacement d’une journée sur le stand au cœur de l’événement, de quatre pass « exposant » et d’une visibilité sur l’ensemble de la communication du salon.

Les candidatures s’effectuent sur le site : cci-paris-idf.vianeo.com/fr?utm_source=SIM&utm_medium=MAIL&utm_campaign=14221_2023_SIRe_VIVATECH_recrutement