Viva Technology : rendez-vous du 15 au 18 juin 2022

VivaTech revient en juin, dans un format hybride, à la fois physiquement, à la Porte de Versailles à Paris, et en ligne sur sa plateforme digitale. Sur ces quatre jours, trois journées sont dédiées aux professionnels afin de valoriser notamment les échanges business et la journée du samedi sera ouverte au grand public.

Par ailleurs, VivaTech lance ses « Key Business Programs » permettant aux communautés métiers particulièrement impliquées dans la transformation digitale de se retrouver autour de programmes dédiés, concentrés en une journée :

« Future of Work Program », en partenariat avec ManpowerGroup ;

le « CMO Program », en partenariat avec frog, part of Capgemini Invent, MediaLink a UTA Company, JCDecaux et Infopro Digital Media ;

le « CTO Forum », en partenariat avec Scaleway et Sopra Steria.

Les Key Business Programs seront composés de sessions de conférences, d’un lounge dédié ainsi que de Side Events thématiques. Enfin, en partenariat avec Pitchbook, un Investor Lounge sera proposé aux investisseurs. Cette 6ème édition comprend également plus d’une cinquantaine d’événements à retrouver en dehors des murs de VivaTech, dans tout Paris. Ce sera notamment le retour des Tech Days pour découvrir les principaux lieux de l’écosystème organisés avec la French Tech Grand Paris.

Plusde 1 500 exposants sont attendus, tous en format hybride ainsi que les partenaires historiques de l’évènement. Ont déjà confirmé leur présence : BNP Paribas, Google, la Poste, LVMH, Orange, mais aussi EDF, ManpowerGroup, EY, l’Inde, Axa, Edenred, French-German Tech Lab, Huawei, JCDecaux, L’Oréal, Microsoft, RATP Group, Sanofi, SAP, SNCF, The Adecco Group, TotalEnergies, McKinsey & Company, Région Ile-de-France, Air Liquide, Audi, Binance, Dassault Systèmes, Engie, l’Egypte, Globalization partners, Groupe Bouygues, Klaxoon, KPMG, Meta, Région Centre-Val de Loire, Région Occitanie, Région Sud, Renault, Swisstech, et bien d’autres.

Évènement à visée internationale

Cette présence massive sera également l’occasion de redonner une forte dimension internationale à l’événement : plus de 30 pays seront présents, soit +35 % par rapport à 2019, dont l’Allemagne, le Brésil, le Canada, le Congo, l’Egypte, le Japon etc. Cette année, un nouveau challenge est créé, visant à récompenser l’écosystème panafricain, les AfricaTech Awards, co-organisés avec la Société Financière Internationale (IFC). Il récompensera les startups les plus innovantes dans les secteurs de la climate tech, la health tech et la fintech sur le continent. Les lauréats seront annoncés lors de VivaTech.

Autre nouveauté cette année, l'European Acceleration Summit, un programme ciblé réunissant les acteurs clés de l'écosystème mondial (accélérateurs, start-up, investisseurs et acteurs publics) afin de contribuer au dynamisme du secteur Tech européen.