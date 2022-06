Viva Technology : la Région présente aux côtés de 12 start-ups franciliennes

Les chiffres sont vertigineux : plus de 13 000 start-ups seront présentes sur le salon, pour près de 4000 investisseurs. Plus grand rendez-vous européen des start-ups, de la tech et de l’innovation, Viva Technology est aussi soutenu par la Région. En plus de ce soutien, la Région dispose d’un stand où elle présentera ses aides à l'innovation, accueillera des start-ups, organisera des tables rondes et proposera même une animation tout public le dernier jour.

Concernant la présence des jeunes pousses, la sélection s’est faite en fonction des thèmes suivant : souveraineté-résilience-talent, dans les domaines de l’écologie, de la cybersécurité, de la santé, du quantique, de la robotique, de l’IA…

Les tables rondes prévues par la Région

Jeudi 16 juin 2022

10h30 : « Comment maximiser la croissance de votre entreprise en Île-de-France »

16h : « Cyber : résilience, talents, futur de la cyber »

10h30 : « Construire le futur, habiter le futur : appel à manifestation d'intérêt (AMI) »

16h : « Être lycéen en 2022, une expérience personnalisée et un accompagnement des professeurs





Les pitchs des start-up franciliennes



Mercredi 15 juin 2022

11h30 : Écologie/Développement durable avec Auum, Olenergies et Upcycle

15h : MedTech/santé robotique/IA avec Basecamp Vascular, Emobot et Magic Lemp

11h30 : Cyber/quantique/VR avec Stoïk, Quandela et Immersive Learning Lab

11h30 : Alimentation de demain/handicap/écologie avec Algama, Omni et Wind my roof

Pour l’ouverture au grand public le 18 juin, la Région donne rendez-vous toute la journée sur le stand Île-de-France avec la start-up Upcycle, qui permet aux collectivités, entreprises et associations de devenir autonomes en compostant leurs biodéchets sur site. Elle proposera des ateliers de jardinage pour sensibiliser le public au recyclage des biodéchets et encourager les bonnes pratiques.

Infos et inscriptions https://vivatechnology.com/