Viva Technology annonce les gagnants des Africatech Awards

Pour sa première édition, l’initiative panafricaine visant à reconnaître et soutenir les start-ups les plus innovantes sur le continent africain en a récompensé trois. Ces jeunes entreprises ont été notamment choisies pour leur fort potentiel favorisant l’innovation positive ainsi que l’impact sur le développement dans trois secteurs principaux. Le premier, climate tech, a récompensé Weee Centre, qui fournit des services de gestion des déchets électroniques en menant des opérations écologiques qui protègent l'environnement et la santé humaine. La catégorie Health tech a primé Chefaa, une plateforme de prestations pharmaceutiques avec une fonction GPS pour aider les patients chroniques à commander, programmer et renouveler leurs ordonnances et tous leurs besoins pharmaceutiques. L’application permet également de gérer le suivi de leur traitement, indépendamment de leur localisation et de leurs revenus. Enfin, le secteur Fintech a décidé de soutenir Click2Sure. Cette entreprise a construit un Saas d'assurance basé sur le cloud, modulaire et évolutif, qui permet aux entreprises proposant des assurances, une distribution omnicanale, une réduction des coûts administratifs et de meilleures décisions grâce à des rapports et des informations en temps réel.