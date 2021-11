Vitry-sur-Seine : pose de la première pierre du nouvel hôtel logistique

Localisée stratégiquement dans un corridor reliant Paris et le Sud de la métropole, Vitry-sur-Seine bénéficie d’une position stratégique. La plus grosse zone d’activités du territoire, Les Ardoines, s’étend sur un quart de la commune, environ 300 ha, avec la vocation de renforcer l’attractivité du territoire. Sogaris, foncière spécialisée dans les solutions immobilières pour la logistique urbaine, a développé un hôtel nouvelle génération, véritable immeuble d’activités. Le projet, pensé sur deux étages, concerne également Grand Paris Aménagement, opérateur foncier et aménageur urbain de référence.

Infrastructures nouvelle génération

L'hôtel logistique permet de mixer services et infrastructures, pour les activités productives et tertiaires. En effet, les défis liés à la distribution urbaine avec l’explosion du commerce en ligne, la montée en puissance des modes de déplacement alternatifs et la demande de proximité nécessitent des solutions. L’immobilier adapté en est une, afin de proposer une adaptabilité des biens plus efficace et moins carbonée. L’hôtel logistique, innovant, répond à ces problématiques. Il est mieux intégré dans le paysage et plus respectueux de l’environnement, afin de concilier transition écologique et intégration urbaine.

Sogaris propose donc, dans le cadre de ce projet, un bâtiment multifonctionnel, 35 000 m² de surface sur deux étages. Organisé afin de réduire au maximum la pollution sonore et visuelle pour les riverains, cet hôtel signe un renouveau pour ces derniers, habitués aux entrepôts essentiellement utilitaires. Sogaris a d’ailleurs fait appel à l’agence Chartier Dalix pour imaginer l’immeuble. Le projet est loin d’être une première pour la foncière, qui signait son premier hôtel logistique à Paris, sur la ZAC Chapelle International, en 2018. En termes de financement, c’est la Banque des Territoires qui co-investit aux côtés de Sogaris pour la construction et la portage de cet hôtel, contribuant au développement du secteur des Ardoines, aux côtés des collectivités.