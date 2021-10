Vitra Summit 2020 : réflexion sur l'aménagement de nos espaces en temps de crise

Les événements de cette année ont radicalement transformé notre perception de l'espace : nous avons commencé à éviter les lieux que nous partageons habituellement avec des inconnus et des milieux où nous risquerions de faire des rencontres imprévues. Partout dans le monde, nous avons reçu la consigne officielle de rester chez nous. Les entreprises ont été obligées en masse d'ajuster leur mode de fonctionnement au télétravail. Nos maisons sont subitement devenues des espaces dans lesquels nous devons à la fois travailler, passer du temps avec notre famille, apprendre, faire la fête, vivre un deuil.

Vitra est convaincu que notre environnement immédiat influence sans cesse nos pensées et nos sentiments. Les espaces intérieurs peuvent bouleverser les cultures d'entreprise, élever les esprits et avoir un impact significatif sur le bien-être des habitants et des usagers. L'entreprise croit fermement en la force de l'ingénuité et de l'innovation humaines. Le moment est venu de réfléchir sur le sens de cette pandémie pour l'avenir des espaces de travail et pour le fonctionnement de notre habitat.

« La transformation des espaces de travail, des espaces domestiques et des espaces publics n'a jamais été aussi urgente. Nous avons rarement été appelé à interroger, collectivement et avec autant de rigueur, le fonctionnement de ces espaces. Pendant les deux jours de notre Vitra Summit, nous avons invité des scientifiques, des créateurs, des chefs d'entreprise, une cuisinière et même des athlètes à partager leurs réflexions avec vous et à échanger sur des thèmes qui dépasseront largement le cadre du mobilier », affirme Nora Fehlbaum, directrice générale de Vitra.

Le Vitra Summit est structuré autour de quatre grands axes :

The human and the office

Zoom, Skype, Teams... En l'espace de quelques mois, nous voici devenus des experts dans le maniement de ces plateformes qui nous permettent de communiquer avec nos collègues, nos amis et nos familles. Mais est-ce que cette nouvelle manière de se réunir nous apporte le même niveau de satisfaction et les mêmes résultats qu'auparavant? Lorsqu'il disparaîtra, le bureau nous manquera-t-il? Comment repenser la communication dans les espaces de travail afin d'intégrer davantage d'échanges en mode numérique? Autant de questions qui seront abordées pendant la première partie du Vitra Summit par l'architecte d'intérieur Sevil Peach, le duo de designers Barber Osgerby, et Gianpiero Petriglieri, professeur à l'INSEAD.

Design matters

Existe-t-il de ‘bons' et de ‘mauvais' matériaux? Ou bien s'agit-il de bons et de mauvais usages? Quel a été l'impact des crises du passé sur les intérieurs à travers l'histoire? Cette session présente une rencontre avec Christian Grosen Rasmussen, Chief Design Officer chez Vitra, modéré par Jan Boelen, le Directeur artistique d'Atelier Luma, ainsi que d'autres intervenants spécialistes de ces questions.



Dynamic spaces

Les derniers mois l'ont prouvé : les environnements de bureau modulables et agiles présentent des avantages évidents car ils peuvent s'adapter en fonction des évolutions en matière de santé et de travail. En même temps, de nouvelles fonctions se sont greffées à nos espaces domestiques. Des experts en débattront.

Remote world

Ces derniers mois, nos attentes vis-à-vis de notre environnement domestique ont été démultipliées. Au fur et à mesure que nous nous sommes réfugiés dans ces havres de sécurité, ils ont dû remplir des fonctions multiples : bureau et école; aire de jeux et salle de sport; restaurant et salle de cinéma. Nous allons continuer à passer davantage de temps à la maison, et le télétravail n'a pas fini de faire partie intégrante de notre quotidien. Cette liberté de travailler à distance conduira-t-elle à un exode urbain? Dans cette partie du programme, les intervenants exploreront ce nouvel équilibre entre vie privée et vie professionnelle et l'impact du télétravail sur les villes, les entreprises et l'espace domestique.