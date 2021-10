Vistaprint premier mécène du fonds de solidarité Réseau Entreprendre Ile-de-France

A l'occasion du lancement du premier fonds de solidarité par Réseau Entreprendre Île-de-France, Vistaprint a souhaité se joindre à cette initiative unique en son genre en devenant son premier mécène.



Sabine Leveiller, directrice générale de Vistaprint France, s'exprime : « Vistaprint est depuis sa création, le partenaire de toutes les TPE-PME. Maintenant que la situation revient peu à peu à la normale, Réseau Entreprendre Île-de-France et nous, voulons aider les entrepreneurs à relancer leur entreprise." La volonté de Réseau Entreprendre Île-de-France de soutenir ces entrepreneurs de manière collaborative nous intéresse énormément et s'aligne sur notre volonté de supporter les entreprises touchées par la crise. »

Un premier fonds de 100 000 € a pu être constitué

L'initiative lancée par Réseau Entreprendre Île-de-France repose sur un dispositif de prêts solidaires entre entrepreneurs de la communauté : les fonds octroyés ont été prêtés par des entrepreneurs volontaires pour être ensuite distribués à leurs pairs en difficulté. A ce jour, un premier fonds de 100 000 euros a ainsi pu être constitué pour soutenir les dirigeants plus impactés.

Pour bénéficier d'un prêt Covid (à taux zéro, sans caution ni garantie demandées), les entrepreneurs doivent candidater et passer devant un comité de sélection, composé de chefs d'entreprise de Réseau Entreprendre. Les prêts accordés s'élèvent à 10 000 euros par personne. L'association annonce déjà qu'un deuxième fonds de prêt pourra être mis en place afin de soutenir d'autres entrepreneurs, selon l'évolution de la crise.



Vistaprint, qui accompagne plus de 17 millions de TPE-PME à travers le monde et qui a plus que jamais, à cœur de soutenir les petites entreprises, s'engage également à soutenir financièrement ce fonds de solidarité, afin d'accompagner ces entreprises dans ces changements cruciaux. Chaque entrepreneur bénéficiaire du fonds de prêt solidarité Réseau Entreprendre Île-de-France obtiendra un complément de 1 000 euros sous forme de don de la part de Vistaprint.



Benoit Vasseur, membre de Réseau Entreprendre Paris, partage son expérience : « Face aux problèmes rencontrés dans la période du Covid par les entreprises lauréates du Réseau, je trouve que la création d'un fond dédié est une réponse pertinente : ni un don, ni un prêt bancaire banal mais une réponse équilibrée qui permet de concrétiser les valeurs du Réseau et de ses membres qui s'engagent. »



Vistaprint engagé pendant la Covid-19

Au-delà de cette opération, Vistaprint a déjà mis en place plusieurs actions afin d'accompagner les entreprises et les communautés locales pendant la crise de la Covid-19, et a été l'un des premiers à lancer des masques en tissu réutilisables dès avril sur son site internet (et des masques personnalisables en juillet).



L'entreprise souhaite également continuer à épauler les TPE-PME dans leur reprise en leur proposant une sélection de produits permettant de diffuser des messages d'information et de prévention, comme des panneaux publicitaires, des affiches, des flyers, ou encore des étiquettes.