Visale, la nouvelle garantie locative

Visale est un dispositif gratuit de cautionnement du parc privé financé et géré par Action Logement. Il couvre le paiement du loyer et des charges en cas d'impayé survenant au cours des trois premières années du bail. Il garantit l'accès au logement des jeunes de moins de 30 ans, ainsi que des salariés de plus de 30 ans entrant dans un emploi.

Comme le précise Jean-François Buet, président de la FNAIM, « en tant que représentante des professionnels de l'immobilier la FNAIM soutient le dispositif d'Action Logement, qui va aider des milliers de locataires jeunes ou en situation de précarité dans leur recherche d'un logement. Ce dispositif de garantie est en ligne avec notre vision positive, équilibrée et sociale du logement. Les fonds de la PEEC (ex 1% logement) sont utilisés de façon souple et efficace au profit du logement et de l'emploi grâce à un dispositif pragmatique dont les Pouvoirs publics devraient s'inspirer ».

Pour Jacques Chanut, président d'Action Logement Groupe, « la signature de cette convention va permettre d'amplifier la visibilité et le déploiement de Visale, produit innovant qui, dans le secteur locatif, constitue un outil essentiel de sécurisation. Action Logement démontre par cette signature son engagement à contribuer à ce que le logement ne soit plus un frein à l'emploi ».