Virginie, le plus gros tunnelier du projet Éole

Un exploit au service des voyageurs du quotidien. Le creusement de ce tunnel de 8 km en zone urbaine est l'une des prouesses du projet Eole, avec la modernisation des lignes existantes et la construction de trois nouvelles gares, à Nanterre et sous les quartiers de la Porte Maillot et du Cnit La Défense.

Les travaux de prolongement et les innovations techniques qui les accompagnent vont donner à Eole - sa pleine signification.

Le RER E, qui part aujourd'hui de Chelles - Gournay et Tournan, à l'est de Paris et dont le terminus est Haussmann Saint-Lazare, sera prolongé de 55 km et desservira la Porte Maillot, le quartier de La Défense pour relier Nanterre dès 2022 et Mantes-la-Jolie en 2024.

Les temps de trajet seront fortement réduits : 12 minutes gagnées dans chaque sens entre Mantes-la-Jolie et La Défense, 15 minutes entre Chelles et Porte Maillot.

Cet exploit est rendu possible par la nouvelle infrastructure souterraine de 8 km, le nouveau matériel roulant RER NG (nouvelle génération) et un système d'exploitation ultra-moderne, NExTEO, qui permettra de faire rouler plus de trains (22 trains par heure au lieu de 16 actuellement) avec plus de robustesse et plus de régularité.

LES PARTENAIRES DU PROJET

© DR



Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France présidente d'Île-de-France Mobilités, Christophe Najdovski, maire-adjoint de Paris chargé des transports, des déplacements, de la voirie et de l'espace public, ainsi que les représentants du groupe SNCF étaient présents à cette occasion. Ce baptême marque une nouvelle étape de la modernisation des transports franciliens, qui nécessite de relever de nombreux défis techniques.