Virades de l'espoir 2014

Cette journée proposera de marcher ou de courir, seul, en famille ou entre amis, pour jouer un rôle dans la lutte contre la mucoviscidose. A cette occasion, faire du sport, c’est donner symboliquement son souffle : marche, course, randonnée, initiation athlétisme... Diverses animations sont parallèlement organisées : jeux, concerts, poneys, exercices de pompiers…



La Course du souffle au parc de Sceaux



Cette « course verte » -de 1,6 km, 5 km ou 10 km- est destinée à tous les publics, sportifs confirmés ou amateurs, groupe d'amis, clubs sportifs ou d'entreprise, associations, joggings en famille. Cette compétition compte pour le Trophée des courses hors stade des Hauts-de-Seine, organisé par le Conseil général. Un jogging à allure libre, sans classement, est également organisé.