Vins d'exception chez Christie's pour la Fondation AVEC

L’Association pour la Vie-Espoir contre le Cancer, devenue en mars dernier Fondation AVEC, reconnue d'utilité publique, agit depuis plus de 15 ans dans la lutte contre le cancer. Ses champs d’intervention ont été élargis au bénéfice d’un plus grand nombre de patients autour de trois missions : la recherche médicale, l’accompagnement et la qualité de vie des patients et la promotion de la Charte de Paris contre le cancer.

Les bénéfices de cette manifestation caritative permettront à la Fondation AVEC de financer des actions pour améliorer la qualité de vie des patients et l’accompagnement des familles.

La Revue du Vin de France a désigné son « Homme de l'année 2012 » : le professeur David Khayat, chef du service d’oncologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, président honoraire et fondateur de l’Institut National du Cancer (INCa). Le professeur et le magazine ont décidé d’unir leurs forces dans le cadre d’une action caritative ambitieuse.

Avec le soutien de la rédaction de La RVF et de la célèbre maison de vente Christie’s, l’idée d’une vente aux enchères exceptionnelle a pris forme. Mais cet événement de philanthropie et d’espoir n’aurait pu se concrétiser sans le formidable élan de générosité des viticulteurs qui ont répondu présents, faisant don de flacons de prestige de grands formats, magnum, double-magnum, impériale, jéroboam et mathusalem venus de Bordeaux, de Bourgogne, de la Champagne et de tous les autres vignobles français. Au total plus de 370 bouteilles d’exception ont été offertes par des domaines prestigieux et de grandes maisons pour faire de cette vente un moment exceptionnel.