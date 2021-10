Vingt-neuf sites retenus comme

Parmi eux, 18 sites étaient présentés par le Conseil départemental du Val-de-Marne, comme le domaine de Grosbois, la base nautique de Champigny-sur-Marne ou encore le Parc interdépartemental des sports Paris/Val-de-Marne de Choisy-le-Roi. Comme le souligne Christian Favier, le président du Conseil départemental du Val-de-Marne, « cette annonce fait suite à un long travail engagé avec Daniel Guérin et Gilles Saint-Gal, vice-présidents chargés des Sports et du Tourisme, afin de valoriser les atouts du Val-de-Marne et la qualité de ses infrastructures. Cette décision constitue également une reconnaissance de la politique départementale en faveur du sport pour toutes et tous. Elle permettra de faire vivre l'émotion des Jeux au plus grand nombre. »