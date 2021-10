Vingt logements sociaux parisiens reçoivent une mention au prix de l'Équerre d'argent

Sept autres réalisations françaises participaient cette année à ce prix d’architecture organisé par le Moniteur. Livrée en juin dernier, l’opération conjugue qualité architecturale, exigences de développement durable et résorption de l’habitat indigne. Signé de l’agence Babled, Nouvet, Reynaud architectes, le bâtiment est doté d’une « double peau » bioclimatique équipée de murs-capteurs, qui permet une très haute performance énergétique, et garantit un confort accru pour les locataires quelle que soit la saison. Elevé en lieu et place d’un immeuble insalubre, cet ensemble de logements est implanté dans l'écoquartier Fréquel-Fontarabie qui a reçu l'un des premiers labels nationaux « Écoquartier ».