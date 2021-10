Vingt-deux entreprises s'engagent pour le Climat

Les 22 entreprises se sont engagés « pour lutter contre le dérèglement climatique et relever le défi d'une limitation de la hausse du réchauffement planétaire à 1,5 °C ». Huit opérateurs parisiens, bailleurs sociaux, aménageurs, acteurs de l'immobilier logistique et de la lutte contre l'habitat indigne se sont joints à la démarche et prendront des engagements supplémentaires pour l'aménagement, la construction et la rénovation bas-carbone. Cette démarche sera partagée avec l'ensemble des acteurs du BTP pour renforcer l'ambition dans ce secteur qui représente plus de 20 % de l'empreinte carbone du territoire parisien.

Les entreprises signataires :

Akuo Energy, Nespresso, Pavillon Royal, SNCF, Surprize, Worldline, Elogie-SIEMP, Paris Batignolles Aménagement, Paris Habitat, PariSeine, RIVP, Semapa, Sogaris, Sorêqa, Covivio, Eau de Paris, Green Flex, HolidayInn Express, LVMH, Natixis, RATP, Sodexo.