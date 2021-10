Vinci Park et Clichy lancent le paiement du stationnement par mobile

Développé en partenariat avec la société PayByPhone, il vient en complément des moyens de paiement existants, pour plus de liberté et de facilité d’usage. Il apporte confort et innovation à l’utilisateur qui ne paye que la durée de stationnement effectivement consommée.

Un stationnement à la carte et en toute liberté : on ne paye que ce que l’on consomme. Plus besoin de monnaie, les résidents et visiteurs de Clichy pourront payer leur stationnement sur les places à leur disposition en voirie, à distance depuis leur téléphone portable ou par internet. Ils pourront également recevoir une alerte par SMS leur indiquant la fin imminente du stationnement. Le règlement via mobile sera disponible à Clichy pour le paiement du stationnement horaire et également du stationnement des résidents.

Le paiement par téléphone portable est une solution simple qui n’engendre pas de surcoût. Pour l’utilisateur qui souhaite régler son stationnement horaire, il suffit de s’inscrire une seule fois pour pouvoir utiliser le paiement par mobile dans l’ensemble des villes équipées de ce service.

Elle va également simplifier les démarches des résidents : auparavant, sans le paiement avec PayByPhone, les résidents devaient passer en début de chaque mois au bureau de stationnement pour renouveler leur titre. Désormais, avec PayByPhone, ils renouvellent leur titre résident de chez eux et devront passer au bureau du stationnement une seule fois par an pour valider leurs droits de résidents.