Vinci livre un hôtel 4 étoiles au fonds d’investissement Aina Hospitality

L’hôtel livré à Aina Hospitality par le groupe Vinci Immobilier a été conçu par les architectes Espaces Libres et Isern. Il est situé au cœur du quartier de Belleville et comporte 119 chambres réparties sur six niveaux, un espace fitness, un bar-restaurant ainsi qu’un parking souterrain de 26 places.

L’immeuble a fait l’objet d’une longue réhabilitation qui a duré trois ans. Grâce à cette rénovation, cet ancien immeuble de bureaux des années 1990 a pu être transformé en hôtel luxueux d’une superficie de 4 600 m². Jean-Luc Guermonprez, directeur général adjoint au pôle hôtellerie de Vinci Immobilier explique : « La réalisation de ce projet de recyclage urbain illustre parfaitement l’expertise de Vinci Immobilier qui développe, conçoit et réalise pour ses partenaires opérateurs et investisseurs hôteliers des projets clés en main sur l’ensemble de la gamme ».