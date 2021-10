Vinci Immobilier livre “Illumine” à CDC Investissement Immobilier

Conçu par le cabinet d'architecture M. Vilo Bach, l'immeuble a été entièrement restructuré, proposant une surface utile de 7 380 m² sur neuf étages. Son hall traversant s'ouvre sur un espace de convivialité à rez-de-chaussée et donne accès aux bureaux en R+1 et au business center en R-1, ouvert sur un patio. Habillée de pavés de verre translucides, la façade Est confère une image iconique et une identité architecturale forte à ce bâtiment à l'entrée de la rue de Tolbiac depuis la ZAC Paris Rive Gauche.

Lauréat du concours des Pyramides d'Argent 2020, Illumine s'inscrit dans la démarche “OpenWork” de Vinci Immobilier qui met l'accent sur la performance du bâtiment et le bien-être de l'utilisateur. Le bâtiment propose cinq terrasses accessibles, des balcons et une toiture terrasse dédiée à l'agriculture urbaine, qui constituent autant de lieux de rencontre, de travail et de détente pour les futurs occupants. Les espaces de bureaux sont modulables, conviviaux et particulièrement adaptés aux nouveaux modes de travail collaboratifs.

L'opération a obtenu les certifications BREEAM Excellent, HQE Très performant, WELL Gold, BBC Effinergie Rénovation et la labellisation WiredScore.