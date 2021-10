Vincent Maurel, nouveau bâtonnier du 92

Âgé de 44 ans, Vincent Maurel est le nouveau représentant du premier barreau d'affaires de France. Il succède à Pierre-Ann Laugery qui exerce à Neuilly.

Diplômé des universités de Cambridge (en contract et tort law) et de Poitiers (DEA de droit privé et DESS-DJCE - certificat de droit fiscal), ce dernier intervient en droit bancaire et financier et conseille principalement une clientèle de banques, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion. Il intervient également dans le secteur immobilier ainsi que dans le secteur des énergies.

Inscrit au barreau des Hauts-de-Seine depuis 1999, Vincent Maurel rejoint dès ses débuts le cabinet Fidal, dont il est aujourd'hui l'un des directeurs associés. Il est impliqué dans la vie ordinale depuis de très nombreuses années, notamment au Conseil de l'Ordre depuis 2011, au conseil d'administration de l'école des avocats du ressort de la Cour d'Appel de Versailles (l'HEDAC) depuis 2016, ainsi qu'à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) dont il assure la vice-présidence.