Vincent Lazimi au bureau de Londres de Vaslin Associés

Vaslin Associés, cabinet d'avocats français indépendant, qui accompagne les entreprises familiales, investisseurs, équipes dirigeantes, grandes fortunes et sociétés de trustees professionnelles sur leurs problématiques patrimoniales en France et à l'international, annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Londres. Vincent Lazimi, avocat fiscaliste qui vit et exerce à Londres depuis trois ans, rejoint en qualité d'associé, le cabinet fondé par Marc Vaslin en 2014. Il développera les activités du cabinet depuis le Royaume-Uni, en lien direct avec les autres bureaux européens de Paris, Bruxelles et Genève et ses associés Marc Vaslin et Amandine Allix-Cieutat. Cette offre est dédiée à une clientèle privée mondialisée et exigeante, dans un contexte de Brexit

Fort d'une croissance soutenue depuis sa création, Vaslin Associés franchit une nouvelle étape de sa stratégie et de son développement en déployant dans la capitale britannique son offre d'expertise et d'assistance française sur des problématiques juridiques, fiscales ou patrimoniales qui fait la réputation du cabinet et de ses équipes auprès de la clientèle privée à Paris, Bruxelles et Genève.