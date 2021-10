Vincennes : le futur zoo du XXIe siècle

Le nouveau zoo ne sera plus simplement exotique et récréatif, mais il plongera les visiteurs dans l’environnement naturel des animaux. Il offrira un voyage scientifique au cœur de la biodiversité. Ce sont les visiteurs qui seront invités chez l’animal dans un parcours spectaculaire, à travers cinq hauts lieux de la biodiversité.



Autour du grand rocher qui culmine toujours du haut de ses 65 m un vaste espace vallonné et déjà très verdoyant offre un large panorama qui s'imbrique parfaitement dans la continuité du bois de Vincennes. Les structures de la grande volière (1 450 m², 11,5 m de haut) et de la grande serre tropicale (4 000 m², 16 m de haut), deux des éléments phares du zoo rénové, sont pratiquement achevées. Avec 40 % des nouvelles plantations déjà effectuées, le Parc zoologique de Paris a entamé sa métamorphose.

Les travaux des biozones Europe (12 985 m²) et Sahel-Soudan (56 730 m2) sont en voie d’achèvement et les plantations dans les biozones Guyane et Madagascar ont débuté. Les rochers ne font office de refuge pour les animaux (habitats chauffés pour les lions) et servent aussi à protéger judicieusement les plantations des animaux herbivores. Des sculpteurs de l'école des Beaux-Arts ont contribué à les façonner.





Premières pensionnaires, les 16 girafes du Parc zoologique ont pris possession de leur nouveau bâtiment deux fois plus grand que le précédent. Restées sur place durant les travaux elles ont été transférées les 6 et 7 décembre derniers dans leur nouvel habitat.