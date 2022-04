Villeneuve-la-Garenne et le département du 92 ont conclu un deuxième contrat triennal

Cet entrepôt vieillissant date des années 1970. Fin 2024, il deviendra la nouvelle halle du marché de Villeneuve-la-Garenne. Il permettra non seulement d’y faire ses courses, mais également d’y passer un moment convivial et gourmand pendant toute la semaine. « Cette halle est très attendue par les habitants », souligne Pascal Pelain, le maire de la ville. Cet équipement pourra voir le jour notamment grâce au contrat de développement signé avec le Département qui prévoit un financement de 4,9 millions d’euros pour ce projet. « Transparence, efficacité, souplesse sont les maîtres mots de ce système de contractualisation », selon le maire. Outre cette halle du marché, la somme servira aussi à la rénovation de la piscine municipale et au fonctionnement des structures sportives et culturelles, de la petite enfance et de la politique de la ville.