Villa Mikuna : quand Pigalle prend l’accent péruvien

Cette ancienne maison close, baptisée “Shanghai” dans les années 1930, a d’abord été un cercle de jeu avant de devenir une salle de réception privée, “Villa Frochot”. Elle est à présent devenue “Villa Mikuna”. C’est l’architecte d’intérieur Morgane Combes qui en a imaginé le décor. Agrémenté de plantes vertes, de banquettes en velours bleu canard, de chaises en rotin, de tables en bois clair de Thaïlande, de carrelage carmin... le lieu se divise en deux espaces, un restaurant, d’une part, et un bar “tapas et cocktails”, version cabaret, d’autre part. On s’y attable dans une rotonde, autour d’une piste rythmée par des groupes live d’Amérique du Sud et animée par des DJ’s.

Un menu totalement sud-américain

Servi dans le restaurant et le cabaret, le menu est totalement imprégné par la cuisine péruvienne inspirée par le chef José Arias. Au programme de ce voyage culinaire, les incontournables, le guacamole, revisité avec de l’ananas rôti, et les ceviches traditionnels, des beignets, des tacos, du poulpe, du poulet grillé à la plancha et des cheesecakes.

Ces recettes s’accompagnent parfaitement de cocktails signés par un mixologue expert en pisco, en chicha morada et autres classiques sud-américains. Tequila, mezcal, cachaça et rhum ont ici droit de cité.

2 rue Frochot – 9e ardt

Ouvert midi et soir, du lundi au dimanche, de midi à 15h et de 19h à 2h.