Villa Medicis : plus de financements de la Région en 2023

Anne-Louise Mesadieu, déléguée spéciale au Développement solidaire, présidente du Fonds de soutien Cinéma et des Résidences d’écrivains de la région Île-de-France, était présente le 6 décembre 2022 lors du Conseil d’administration de l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) Ateliers Medicis. A cette occasion, la Direction de ce dernier a proposé, pour la 3eme année consécutive, de soutenir un projet porté par Mehdi Meklat.

Or, ce dernier a tenu par le passé des propos antisémites, misogynes et homophobes sur Twitter. De plus, la Région, par la voix notamment de sa vice-présidente Florence Portelli, chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, a fait part, lors de précédents conseils d’administration, de sa réprobation, de son mécontentement et de son incompréhension quant au financement des projets de Mehdi Meklat.

La Région Île-de-France regrette une nouvelle fois que la Direction des Ateliers Medicis s’obstine à soutenir une personne ayant tenu de tels propos inacceptables et alors qu’il a déjà bénéficié de deux résidences aux Ateliers, et que la voix de la Région ne soit pas entendue alors qu’elle a indiqué plusieurs fois ne pas vouloir être associée à ce choix programmatique. Elle considère que ces choix de programmation vont à l’encontre totale des valeurs de la République qu’elle véhicule et souhaite transmettre.

Dès lors, la région Île-de-France a décidé, à l’occasion du Conseil d’administration du 6 décembre 2022, de suspendre tout financement à l’EPCC Ateliers Médicis.