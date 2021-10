Vient de paraître :

Selon Philippe Coen, avocat à l'initiative de Respect Zone, « plus que jamais, les réseaux sociaux sont devenus le terreau de souffrances, d'incitation à la haine, de complotisme et de radicalisation qui font peser une lourde menace sur la paix sociale et la démocratie ».

À l'heure de la culture du selfie et des messages de quelque 140 caractères, l'auteur tente de définir comment prévenir les lynchages, les moqueries, les insultes, les déferlements de haine en ligne. Il propose ainsi d'en découdre avec Internhate, « pour identifier des possibilités de déconstruction de la haine ».

Avec son plaidoyer, Philippe Coen prône une philosophie du respect et de la non-violence. En intentant un procès à Internhate, il propose 50 propositions de « signal-éthique » pour construire du respect et de l'automodération.