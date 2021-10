Vie personnelle, vie professionnelle : conjugaison compliquée à tous les échelons

Ça impacte principalement leur choix de mode de travail. Ils plébiscitent principalement le télétravail : deux tiers des répondants citent les dispositifs permettant de travailler volontairement dans un autre lieu que leurs locaux.

Autre orientation majeure de la loi El Khomri, l'application du droit à la déconnexion, est une réalité, avec 40 % d'avis favorables. En d'autres termes, les chefs d'entreprise ne souhaitent pas diminuer leur volume de travail mais ils sont favorables à l'essor des nouvelles technologies pour envisager une nouvelle appréhension de leur quotidien tout en se garantissant un usage raisonnable des outils numériques.

« Les chefs d'entreprise, en leur qualité de dirigeant, ont naturellement la sensation de maîtriser leur agenda et de pouvoir dégager du temps libre pour leurs loisirs, particulièrement lorsqu'ils n'ont pas d'enfants et sont âgés de plus de 54 ans », explique Agnès de Ribet, directrice du marketing et de la communication chez Grant Thornton.

« L'épreuve de la réalité est toutefois plus nuancée car dans les faits ils sont près d'un tiers à avoir des difficultés à concilier les deux facettes de leur vie. Dans ce contexte, l'âge apparaît comme un élément particulièrement intéressant. Les moins de 35 ans sans enfants et les dirigeants âgés de 45 à 54 ans sont les plus à l'aise dans leur équilibre de vie. A contrario, ceux âgés de moins de 35 ans avec des enfants ont nettement plus de difficultés, notamment dans les entreprises plus petites, de moins de 100 salariés. La transformation des modes de travail et l'essor des outils numériques prennent ici tout leur sens dans la mesure où les dirigeants voient le télétravail comme la solution “réalisable” pour remédier à ces difficultés. »

Ils rejettent à une écrasante majorité d'envisager un temps partiel, et ne considèrent pas non plus pleinement de prendre davantage de congés. Il faut dire qu'ils ne sont déjà « que » deux tiers à prendre la totalité de leurs congés annuels. Par nécessité ou par possibilité, les dirigeants âgés de moins de 44 ans (78 %), majoritairement des femmes (79 %) et/ou avec des enfants (74 %) représentent la partie des sondés la plus encline à le faire.

Les dirigeants exercent en moyenne plus de trois activités en dehors du travail. Ils favorisent d'abord les sorties culturelles (79 %), dont la moitié déclare sortir au moins une fois par semaine au cinéma, au théâtre ou au restaurant. Les activités sportives se placent en deuxième position. 77 % en pratiquent une, et de façon régulière par la quasi-totalité de ceux-ci (93 %). Un tiers des sondés pratique un sport en club.

A travers celles-ci, ils cherchent principalement à favoriser les interactions sociales. De plus, un quart s'engage associativement, mais 39 % des répondants qui s'engagent sur du bénévolat sont âgés de plus de 54 ans.

Cette mise en perspective, qui croise plusieurs aspects de l'équilibre de vie indique donc que près de sept dirigeants sur dix estiment avoir assez de temps libre pour leurs loisirs. Un sentiment qui se renforce encore plus auprès des chefs d'entreprise qui n'ont pas d'enfants (79 %). Toutefois, un tiers des répondants exprime des difficultés à concilier vie professionnelle et personnelle. Ce sentiment se renforce particulièrement pour les personnes ayant au moins deux enfants (45 %). L'âge est un critère qui a son importance mais dont l'analyse est plus nuancée, notamment pour les moins de 35 ans pour lesquels on observe une scission assez symbolique.