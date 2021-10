Vidéo. Bruno Le Maire : "Le quoi qu'il en coûte, c'est fini !"

Après le discours d'introduction de Geoffroy Roux de Bézieux, c'est le ministre de l'Économie qui s'est exprimé et qui a répondu aux questions de l'éditorialiste Bertille Bayart. Il a notamment remercié les entrepreneurs et les salariés pour leurs actions durant la crise sanitaire et a affirmé que les prochaines réformes sociales, notamment celle de l'assurance chômage seraient mises en place.