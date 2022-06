Vesta, nouveau symbole des professionnels de l’immobilier

Cette sécurité juridique et visuelle assure des garanties de compétence, de formation, de solidité financière et d’assurance aux particuliers, délivrées par les professionnels réglementés : « Il y a des signes qui ne trompent pas ». Vesta est aujourd’hui à la disposition de toute une profession sur fnaim.fr. Chaque détenteur d’une carte professionnelle de l’immobilier pourra désormais utiliser cet emblème et ses visuels, dans le respect de la licence d’utilisation des marques.

Selon la Fnaim, « au-delà de la possibilité de commander un insigne, tout professionnel pourra ainsi télécharger l’ensemble des logos – en fonction des mentions figurant sur sa carte professionnelle – pour l’utiliser sur son site internet, sa carte de visite, ses papiers à en-tête, etc. »

Comme le précise Jean- Marc Torrollion, son président, « Attendu par toute une profession, soutenu par l’écosystème entier – réseaux, groupes, syndicats, le nouvel emblème Vesta est un outil majeur pour clarifier les aptitudes des différents acteurs de l'immobilier et protéger au mieux les consommateurs. J’appelle l’ensemble des professionnels à s’en saisir. »

À la conquête du grand public

Vesta a désormais vocation à devenir la référence de l’ensemble de la profession, connue et reconnue par les consommateurs comme le gage de sérieux et de fiabilité dans leur parcours immobilier. Pour faire connaître ce nouvel emblème, La Fnaim a lancé une campagne de communication multi-supports afin de diffuser et faire connaitre Vesta auprès d’une première cible, dite “leaders d’opinions”.

“Éclairer et défendre” Vesta est la déesse romaine du foyer, de la maison et de la famille. Ses attributs sont la lance et la flamme, symbolisant la défense et la chaleur du foyer. Elle inspire chaleur, réconfort et protection. Sa devise, “Éclairer et défendre”, résume la mission des professionnels de l’immobilier.